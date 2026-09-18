ВС России поразили центр «Новой почты» в Одесской области
Российская армия ночью поразила логистический центр компании «Новая почта» в Одесской области, используемый для хранения военных грузов, ввезенных из европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Склады находятся в шести километрах к северо-западу от Одессы.
Также удары беспилотниками нанесли по сухогрузу, перевозившему военное имущество, в порту Черноморск.
Накануне военно-космические силы России поразили место скопления личного состава ВСУ близ поселка Сердобино Харьковской области. Экипажи применили фугасные авиационные бомбы.
Судя по видео объективного контроля, удар пришелся точно по выявленным позициям украинских подразделений.