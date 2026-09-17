ВС России освободили запорожскую Розовку и Малую Волчью в Харьковской области

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Розовка в Запорожской области и Малая Волчья в Харьковской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Розовка освободили подразделения группировки войск «Восток», а Малую Волчью — «Севера».

Ранее российская армия поразила ряд украинских объектов, задействованных в военных целях. В Киеве и Киевской области ВС России ударили по цехам, выпускающим беспилотники, двум автомобильным мостам через реку Днестр в районе Маяков и крупному дата-центру, который обеспечивал работу серверного оборудования, использовавшегося в военных целях.

В Одесской области ударам подверглись сухогруз в порту Черноморск и аккумуляторный парк хранения энергии. В Запорожской области войска атаковали комбинат «Запорожсталь» и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности.