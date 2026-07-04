Четыре населенных пункта в Харьковской области и один в ДНР освободили российские военные. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под контроль ВС России перешли Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка на Харьковщине и донецкая Василевка.

Подразделения группировки войск «Запад» в Харьковской области заняли более выгодные рубежи и позиции. Также они нанесли поражение живой силе и технике противника близ населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб в ДНР. В Красном Лимане проводят разминирование и зачистку.

Ранее Минобороны сообщило, что за время операции российской армии по освобождению Константиновки противник потерял 13,5 тысячи военнослужащих и почти две тысячи единиц техники.