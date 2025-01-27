Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село перешло под контроль группировки войск «Север».

Армия России также нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, одной бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны украинских войск возле 14 населенных пунктов.

Российские войска отразили две вражеские контратаки.

Накануне подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освободили поселок городского типа Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике.

В тот же день подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Зеленое.