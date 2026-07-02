Минобороны: ВС России взяли под контроль Пискуновку в ДНР

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка», — заявили в ведомстве.

Также бойцы «Юга» завершают зачистку населенного пункта Константиновка от формирований ВСУ, уточнили в пресс-службе.

Общие потери украинской армии в течение суток составили около 1465 человек, добавили в Минобороны.

Ранее военные ударили по газовому хранилищу в районе Запорожья. При атаке применили ударные беспилотники «Герань», возникший пожар уничтожил до 25 емкостей с газом и газоконденсатное оборудование.

Также операторы «Гераней» поразили логистические центры боевиков на территории Николаевской области, задействованные для хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.