ВС России поразили хранилище газа ВСУ в районе Запорожья

Российские военные нанесли удар по газовому хранилищу в районе города Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в атаке задействовали ударные беспилотники. Начался пожар, который уничтожил газоконденсатное оборудование и до 25 емкостей с газом.

Кроме того, расчеты «Гераней» поразили логистические центры в Николаевской области, используемые ВСУ для хранения и доставки беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.

Помимо этого, накануне в Запорожье нанесли пять ударов по двум укрытым под автомобильным мостом железнодорожным локомотивам.

Еще три поразили ударными «Геранями» на участке железной дороги между городом Лозовая и селом Малиновка в Харьковской области. ВСУ использовали эту инфраструктуру в террористических интересах.

Также Минобороны заявляло о поражении цеха ВСУ по производству двигателей для ракет «Нептун».