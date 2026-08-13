ВС России освободили Петровку в ДНР

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Накануне в министерстве сообщили, что ВС России взяли под контроль село Водяное в Харьковской области. Освобождение населенного пункта открыло бойцам подход к Ольховатке — крупному логистическому центру ВСУ.

Минобороны отмечало, что за день ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые ВСУ используют в своих интересах. Ударами высокоточного оружия и БПЛА поражены резервуары с ГСМ в Черноморске, сухогруз с военным грузом в Одессе и патрульный катер ВСУ в порту «Очаков».