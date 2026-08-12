Российские военные освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при установлении контроля над Водяным отличились подразделения группировки войск «Север».

Освобождение села Водяное открыло российским бойцам подход к селу Ольховатка — крупному логистическому центру украинских боевиков.

В пресс-службе Минобороны добавили, что в ходе продвижения группировки войск «Север» противник потерял более 210 человек личного состава. В ведомстве уточнили, что поражение украинские войска понесли в Харьковской и Сумской областях.

Днем ранее российские военные уничтожили склады боеприпасов, места хранения БПЛА и логистические центры на территории Украины. В акватории Черного моря ВС России ликвидировали патрульный катер ВСУ. Подразделения противоздушной обороны также отразили атаки 12 авиационных бомб и 931 дрона самолетного типа.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркивал, что страна победит в конфликте на Украине. По его словам, неизбежность этого уже признают и зарубежные наблюдатели.

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников называл СВО самым серьезным испытанием России за 30 лет.