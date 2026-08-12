Минобороны сообщило об ударах по целям в портах Черноморск, Одесса и Очаков

В течение дня российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые задействуют в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Высокоточное оружие и ударные БПЛА поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморска и сухогруз с военным имуществом в Одессе. Кроме того, в порту Очаков Николаевской области нанесли поражение украинскому патрульному катеру.

Недавно ВС России освободили село Водяное в Харьковской области. При установлении контроля над Водяным отличились подразделения группировки войск «Север». Освобождение села открыло российским бойцам подход к селу Ольховатка — крупному логистическому центру украинских боевиков.