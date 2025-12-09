Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Речь идет о селе Остаповское.
«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области», — уточнили в Минобороны.
Утром 9 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил об освобождении южной части Димитрова — это более 30% от общего количества зданий в городе. Теперь военные должны ликвидировать формирования ВСУ, окруженные в районе населенного пункта.
На прошлой неделе российский бойцы взяли под контроль населенные пункты Ровное в ДНР и Кучеровка в Харьковской области.
