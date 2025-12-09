Вооруженные силы России освободили южную часть Димитрова. Об этом утром 9 декабря объявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов .

Он добавил, что южная часть Димитрова — это более 30% от общего количества зданий в городе.

Герасимов также назвал главную задачу российских бойцов после освобождения Красноармейска.

«После освобождения города Красноармейска соединениями и воинскими частями 2-й армии главной задачей группировки войск „Центр“ является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова», — сказал глава Генштаба.

На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов: Ровного в Донецкой Народной Республике и Кучеровки в Харьковской области.