ВС России взяли под контроль Ровное в ДНР и Кучеровку в Харьковской области

Российские военные за сутки освободили населенные пункты Ровное в Донецкой Народной Республике и Кучеровку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Ровного отличились бойцы группировки войск «Центр». Военные продолжают зачистку населенного пункта Гришино и окруженной в населенном пункте Димитров группировки ВСУ.

При освобождении Кучеровки задействовали штурмовые подразделения 6-й армии группировки войск «Запад», добавили в Минобороны.

Кроме того, ВС России нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины высокоточным дальнобойным оружием — аэробаллистическими ракетами «Кинжал», отметили в ведомстве.

До этого российские бойцы освободили населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай на территории Запорожской области.