ВС России освободили Новоукраинку в ДНР
Российские бойцы освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Выдавить противника с территории села удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
Ранее стало известно, что ВС России освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР.
Также за последние двое суток российские военные значительно продвинулись в Кременских лесах в Луганской Народной Республике и взяли около 10 гектаров местности под свой контроль.
Теперь бойцы ВС России приступили к окружению группировки ВСУ в селах Григоровка и Шипиловка.
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