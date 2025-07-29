ВС России освободили Новоукраинку в ДНР

Российские бойцы освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Выдавить противника с территории села удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее стало известно, что ВС России освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР.

Также за последние двое суток российские военные значительно продвинулись в Кременских лесах в Луганской Народной Республике и взяли около 10 гектаров местности под свой контроль.

Теперь бойцы ВС России приступили к окружению группировки ВСУ в селах Григоровка и Шипиловка.