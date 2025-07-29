ВС России добились успеха в Кременских лесах в ЛНР

Марочко: ВС России взяли под контроль около 10 га Кременских лесов в ЛНР

За последние двое суток российские военные существенно продвинулись в Кременских лесах в Луганской Народной Республике и взяли около 10 гектаров местности под свой контроль. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Российские военные после подготовительных мероприятий существенно продвинулись в Кременских лесах, заняли новые позиции и рубежи. По предварительным подсчетам, за двое суток под контроль перешло около 10 гектаров леса», — сказал он.

Марочко добавил, что после успеха в Кременских лесах бойцы начали брать в окружение группировку ВСУ в населенных пунктах Григоровка и Шипиловка.

«Следует отметить, что ВСУ в данном районе добровольно сдаются в плен, однако со стороны украинских заградотрядов за ними идет настоящая охота», — резюмировал военный эксперт.

Днем ранее Зеленый Гай в ДНР перешел под контроль ВС России.