Операторы БПЛА ликвидировали иностранных наемников, попытавшихся покинуть Великую Новоселку. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Группа иностранцев уничтожена ударами FPV-дронов в Великой Новоселке. Они пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде их догнали наши операторы», — заявил источник агентства.

Собеседник журналистов отметил, что иностранную речь сначала зафиксировали с помощью радиоперехвата, а потом за группой установили визуальный контроль.

Ранее стало известно, что в боях на Украине участвуют иностранные наемники в составе добровольческого батальона «Госпитальеры», который создала член «Правого сектора»* Яна Зинкевич.

Участники батальона якобы лечили военных и передвигались на машинах скорой. При этом один из «Госпитальеров» Пол Уиттл из Англии подготовил более 200 украинских боевиков. Также его награждали «за помощь в подготовке территориальной обороны».

*Запрещенная в России экстремистская организация.