Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что противника удалось выдавить с этой территории благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что ВС России также освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР. Операции провели группировки войск «Юг» и «Восток».

Также российским военным удалось взять под контроль первый населенный пункт в Днепропетровской области. Им стало село Дачное. Противник потерял на этом участке больше 440 боевиков, 11 пикапов, три орудия полевой артиллерии и другую технику.