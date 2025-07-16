ВС России освободили Новохатское в ДНР
Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что противника удалось выдавить с этой территории благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Восток».
Ранее стало известно, что ВС России также освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка в ДНР. Операции провели группировки войск «Юг» и «Восток».
Также российским военным удалось взять под контроль первый населенный пункт в Днепропетровской области. Им стало село Дачное. Противник потерял на этом участке больше 440 боевиков, 11 пикапов, три орудия полевой артиллерии и другую технику.
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