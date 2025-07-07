Российские военные освободили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцам ВС России удалось взять под контроль село Дачное. Освободила его группировка войск «Центр».

На этом участке противник потерял больше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

«Разгром ВСУ продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные также освободили Бессаловку в Сумской области. Его взяла под контроль группировка войск «Север». Потери противника составили до 180 военнослужащих.