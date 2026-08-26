Российские военные взяли под контроль населенный пункт Неженка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника», — подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее ВС России поразили в порту «Южный» четыре хранилища с военным имуществом для военнослужащих ВСУ, два сухогруза, доставившие на Украину военные грузы, а также используемые для разгрузки объекты портовой инфраструктуры.

В ночь на вторник, 25 августа, российские силы успешно поразили сухогруз, доставивший груз для украинских боевиков в порт «Южный».

Ранее российские военные в ДНР продвинулись от Алексеево-Дружковки и сформировали новый плацдарм для последующего наступления в направлении населенных пунктов Краматорск и Славянск, заявлял военный эксперт Алексей Марочко.