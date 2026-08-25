Российские военные нанесли поражение сухогрузу в порту «Южный», доставившему грузы для боевиков ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ночью ударными беспилотными аппаратами в порту „Южный“ поражены сухогруз, доставивший на Украину предназначенный для ВСУ груз, а также используемые для разгрузки грузов военного назначения объекты портовой инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ВС России продолжают нанесение ударов по задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ судам и портам Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что в видимом будущем Россия способна добиться победного результата на поле боя.

По его словам, страна стала одной из самых передовых в развитии ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Медведев уточнил, что разработки в дальнейшем пригодятся в том числе для развития государства.