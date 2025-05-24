ВС России освободили Локню, Ступочки и Отрадное

Под контроль ВС России перешли три населенных пункта: им удалось освободить Локню в Сумской области и Ступочки и Отрадное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Локню освободили бойцы группировки войск «Север», а при освобождении Ступочек и Отрадного отличились военнослужащие подразделений группировок «Юг» и «Восток».

Кроме того, в ночь на 24 мая ВС России нанесли групповой удар беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием наземного базирования по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и дроны, позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и центру радиотехнической разведки.

МИД России обещал, что военные дадут адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны украинских боевиков на российские регионы с использованием беспилотников.