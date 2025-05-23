МИД России пообещал ответ на массированные атаки Украины
МИД: Россия даст адекватный ответ на массированные атаки БПЛА ВСУ
Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — отметили в заявлении.
В ведомстве напомнили, что в период с 20 по 23 мая ВСУ 788 раз пытались ударить по территории России с помощью БПЛА, также использовались ракеты западного производства.
По данным МИД, в Курской области зафиксировали два удара РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В результате атаки ВСУ пострадали двое детей.
Президент России Владимир Путин был вынужден принять решение о с оздании буферной зоны на границе с Украиной. В ведомстве напомнили, российская сторона по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта через диалог.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил об обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка. Ранения получили восемь человек.