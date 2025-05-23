Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

«В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — отметили в заявлении.

В ведомстве напомнили, что в период с 20 по 23 мая ВСУ 788 раз пытались ударить по территории России с помощью БПЛА, также использовались ракеты западного производства.

По данным МИД, в Курской области зафиксировали два удара РСЗО HIMARS по гражданским объектам. В результате атаки ВСУ пострадали двое детей.

Президент России Владимир Путин был вынужден принять решение о с оздании буферной зоны на границе с Украиной. В ведомстве напомнили, российская сторона по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта через диалог.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил об обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка. Ранения получили восемь человек.