Группировка ВС России «Центр» установила контроль над населенным пунктом Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, военные заняли более выгодные рубежи. Украинская армия потеряла на этом направлении до 380 бойцов, пять автомобилей, САУ Braveheart, гаубицу М777, а также три склада с боеприпасами.

В пресс-службе отметили, что группировка войск «Север» атаковала формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Она ударила по противнику около населенных пунктов Стецковка, Мирополье, Рясное, Волчанск и Волчанские Хутора.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за последние два месяца потеряла более 115 тысяч боевиков и свыше трех тысяч единиц техники. По его словам, ВС России за этот период времени заняли 420 квадратных километров территории в зоне проведения спецоперации.