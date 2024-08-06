ВС России заняли Тимофеевку в ДНР

Минобороны: войска освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Группировка ВС России «Центр» установила контроль над населенным пунктом Тимофеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, военные заняли более выгодные рубежи. Украинская армия потеряла на этом направлении до 380 бойцов, пять автомобилей, САУ Braveheart, гаубицу М777, а также три склада с боеприпасами.

В пресс-службе отметили, что группировка войск «Север» атаковала формирования ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Она ударила по противнику около населенных пунктов Стецковка, Мирополье, Рясное, Волчанск и Волчанские Хутора.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за последние два месяца потеряла более 115 тысяч боевиков и свыше трех тысяч единиц техники. По его словам, ВС России за этот период времени заняли 420 квадратных километров территории в зоне проведения спецоперации.

Убийцы спроса. Почему жилье в России не будет падать в цене

«Чихать они хотели». Что побудило наркопреступников рекламировать товар в открытую

«Соседи Герострата», или Кому какое дело до планов Пугачевой?

«Звуки были похожи на выстрелы». Пассажиры оправдались за панику в аэропорту Кольцово

«Сказочные чудеса». Кто стоит за отставкой премьера Бангладеш Шейх Хасины

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте