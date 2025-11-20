«Сидят на золотых горшках». Путин усомнился, что в Киеве думают о простых людях

Путин: сидящие на золотых горшках власти Киева вряд ли думают о простых людях

Президент России Владимир Путин высказался о киевском режиме, усомнившись, что его представители вообще думают об интересах простых людей. Их больше заботят свои «золотые горшки». Цитату привело РИА «Новости».

«Это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», — убежден Путин.

По его словам, это уже хорошо известный факт, подтвержденный результатами антикоррупционного расследования на Украине.

Путин жестко отметил, что представители киевского режима, «сидя на золотых горшках», вряд ли думают о судьбе своей страны, простых людей, офицерского состава, а тем более солдат.

Глава государства посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ, главного оперуправления и командующими группировками войск «Запад» и «Юг».