Российские войска продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике. В пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении села Нововасилевка.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли в ДНР поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ. Армия России ударила по двум бригадам Национальной гвардии, двум бригадам территориальной обороны, а также по штурмовой бригаде «Лють» Национальной полиции Украины.

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 4000 солдат, 32 боевые бронированные машины, среди которых — американская БМП Bradley, три бронетранспортера М113 производства США, а также пять танков. Кроме того, ВС России ликвидировали 25 орудий полевой артиллерии и 48 автомобилей противника.

Российские войска 29 января освободили Новоелизаветовку в ДНР.