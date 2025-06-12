Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, укрепили свои позиции подразделения группировки войск «Запад». ВСУ потеряли более 240 солдат и два танка. Российская группировка «Юг» разбила живую силу и технику семи украинских бригад, противник потерял более 190 человек.

Группировка «Днепр» разгромила подразделения четырех украинских бригад в пяти населенных пунктах Херсонской области. Уничтожены до 90 боевиков.

За ночь системы ПВО нейтрализовали более 50 беспилотников в разных регионах. Самая мощная атака была отражена в Белгородской области — там уничтожили 41 дрон. Над Брянском системы ПВО сбили шесть беспилотников, над Московским регионом — три, а в Крыму — два.