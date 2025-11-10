ВС России освободили от украинских боевиков Гнатовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики», — отметили в оборонном ведомстве.

В Красноармейске штурмовые отряды активно наступают и зачищают западную промзону.

Российские военнослужащие также продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске.

В ночь на понедельник российские военные провели массированную атаку на украинские объекты. Они использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Удары были нанесены по военным аэродромам, центру радиоэлектронной разведки ВСУ, складу реактивных снарядов для системы «Ольха», а также по цехам сборки и хранилищам беспилотников дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Ранее ВС России освободили Рыбное в Запорожской области. В Минобороны добавили, что за сутки бойцы «Востока» уничтожили до 255 боевиков ВСУ и три боевые бронированные машины. Противник также потерял радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, четыре орудия полевой артиллерии и двенадцать автомобилей.