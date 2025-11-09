Минобороны: силы «Востока» взяли под контроль Рыбное в Запорожской области

Российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группы войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки бойцы «Востока» уничтожили до 255 боевиков ВСУ и три боевые бронированные машины.

Также противник лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, четырех орудий полевой артиллерии и 12 автомобилей.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям штурмового полка, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Нечаевка и Великомихайловка Днепропетровской области, Новое, Гуляй Поле и Яблоково Запорожской области.

Ранее тяжелое положение ВСУ признали на Западе.