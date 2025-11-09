ВС России освободили Рыбное в Запорожской области
Минобороны: силы «Востока» взяли под контроль Рыбное в Запорожской области
Российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группы войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что за сутки бойцы «Востока» уничтожили до 255 боевиков ВСУ и три боевые бронированные машины.
Также противник лишился радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, четырех орудий полевой артиллерии и 12 автомобилей.
Кроме того, Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям штурмового полка, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Нечаевка и Великомихайловка Днепропетровской области, Новое, Гуляй Поле и Яблоково Запорожской области.
Ранее тяжелое положение ВСУ признали на Западе.