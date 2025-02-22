Медведев посоветовал Украине «упасть в ноги» американцам и капитулировать
Медведев: Украина должна упасть в ноги США и готовиться к капитуляции
Один из путей для киевского режима — объявление выборов и подготовка к капитуляции. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале.
«Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», — подчеркнул Медведев.
Медведев с иронией предположил, что у властей Украины второй путь — использовать «белый порошок из стола» и попытаться успокоиться, «подружившись с самим собой».
Медведев также добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда не испытывают уважения к украинскому руководству, которое, по их мнению, ведет себя вызывающе. При этом оценивать администрацию Трампа нужно только по их реальным делам.
Ранее Медведев назвал специальную операцию «народной войной». Он отметил, что у России есть все необходимое для достижения победы. В трудные времена, когда возникла необходимость защитить свою Родину, россияне вновь стали единым народом.