Военнослужащие ВС России эффективно продвинулись на Красноармейском направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Самые активные сейчас продвижения наших подразделений, стоит отметить, зафиксированы на Красноармейском направлении», — отметил он.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что установление российскими войсками контроля над Красноармейском может привести к обрушению всего восточного фронта Вооруженных сил Украины. Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время положение украинской армии станет еще более шатким.
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