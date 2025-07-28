Две роботизированные платформы для подвоза провизии и боеприпасов бойцам ВСУ уничтожили российские мотострелки на передовых позициях у Часова Яра. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Бойцами 6-й мотострелковой дивизии „Южной“ группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы», — сообщили агентству в пресс-службе ЮВО.

Это лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться, а российским войскам дало возможность продвинуться вперед и занять украинские позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут большие потери под Часовом Яром. По информации RT, там продолжаются городские бои.

Вечером в воскресенье в Киеве прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что детонации связаны с работой системы ПВО.