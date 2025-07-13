Военный эксперт Марочко: ВС России на 3 км вклинились в Днепропетровскую область

Российские войска продвинулись на три километра вглубь обороны ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

Украинская сторона спешно минирует территорию и возводит укрепления, чтобы остановить наступление.

«Вклинивание в оборону противника на территории Днепропетровской области у нас составляет порядка трех километров», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, инженерные службы противника активно устанавливают минные заграждения и сооружают фортификации. Он добавил, что эти меры пока не смогли остановить продвижение российских подразделений.

Эксперт отметил, что успех на этом направлении ускорит освобождение Донецкой Народной Республики. Благодаря особенностям рельефа в Днепропетровской области можно обойти укрепленные позиции украинских сил на стратегических высотах.

«Здесь более выгодный рельеф местности и ряд других факторов, которые позволят обойти сильно укрепленные позиции украинских боевиков», — подчеркнул Марочко.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.