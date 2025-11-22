ВС России освободили Новое Запорожье в Запорожской области и Звановку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новое Запорожье в Запорожской области и Звановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Нового Запорожья отличились бойцы группировки войск «Восток», а в Звановке — военнослужащие подразделений Южной группировки войск.

Глава ДНР Денис Пушилин констатировал ухудшение положения боевиков ВСУ в Красноармейске. По его словам, ВС России контролируют около 75% города, такие же цифры президенту Владимиру Путину озвучивал глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

В пятницу, 21 ноября, Минобороны в ежедневной сводке рапортовало об освобождении сразу пяти населенных пунктов. Речь об Ямполе, Масляковке, Ставках и Новоселовке в Донецкой Народной Республике, а также Радостном в Днепропетровской области.