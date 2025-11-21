Российские военные освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Село Радостное находится на границе с Запорожской областью. Его освободила группировка войск «Восток». На этом участке фронта ВСУ за неделю потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Поселки Ямполь, Масляковка и Ставки находятся к востоку, а Новоселовка — к северо-западу от Красного Лимана. Все они уже находились под контролем России с весны по осень 2022 года. Вернула их группировка войск «Запад».

Здесь за неделю потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Также, по его словам, под контролем российских военных находится более 80% Волчанска.

Всего, по данным Министерства обороны, за неделю под контроль России перешли 16 населенных пунктов в четырех регионах.