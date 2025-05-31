Вооруженные силы России продолжают блокировать пути снабжения украинских подразделений на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике, несмотря на попытки противника усилить эти участки дополнительными резервами. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава республики отметил, что украинские формирования, испытывающие нехватку людских ресурсов, тем не менее пытаются укреплять наиболее уязвимые участки фронта за счет переброски резервов.

«Одним из таких направлений, безусловно, является Красноармейск. Но мы видим похожую историю и в Часовом Яре, и на Константиновском направлении», — заявил глава ДНР.

Он подчеркнул, что российские военные эффективно препятствуют усилению противника, перерезая пути снабжения. По словам Пушилина, эти действия часто становятся первым этапом освобождения населенных пунктов.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Шевченко и Гнатовка в Донецкой Народной Республике, а также Строевку в Харьковской области.