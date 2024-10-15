ВС России освободили большую часть территории Дзержинска

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ освободили более двух третей Дзержинска

Российские военные установили контроль над большей частью Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, ВС России освободили более двух третей территории города. Благодаря контролю над Дзержинском военные смогут снизить число ударов ВСУ по Горловке, уточнил Пушилин.

В эфире канала «Россия 24» он также добавил, что в населенном пункте находятся не только украинские боевики, но и мирные граждане.

«Не менее одной тысячи мирных жителей остаются в Дзержинске», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее он рассказал, что бои в городе ведет 132-я бригада. После освобождения Дзержинска ВС Россим смогут продвинуться в северные районы, находящиеся под контролем ВСУ.

Пушилин при посещении Дзержинска оценил состояние инфраструктуры и получил информацию о переселенных в пункты временного размещения мирных жителях. Украинские войска уже начали покидать город после обрушения линии обороны.