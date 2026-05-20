С начала 2026 года Россия в рамках специальной военной операции освободила около 80 населенных пунктов. Порядка 35 из них перешли под контроль вооруженных сил в марте и апреле, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Shanghai Media Group.

По словам главы внешнеполитического ведомства, заметная часть продвижения ВС России пришлась именно на весенние месяцы.

«За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что Россия последовательно решает задачи спецоперации. При этом все возможные средства военные не используют, поскольку не хотят наносить значительный ущерб территориям.

«Президент Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — напомнил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Россия по-прежнему поддерживает контакты с представителями США и готова к возобновлению прямого разговора, если Вашингтон проявит такую инициативу.

Ранее Лавров прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса, который призывал страны НАТО напасть на Калининград. Глава российского МИД отметил, что агрессивные высказывания со стороны стран Прибалтики не требуют особого внимания.