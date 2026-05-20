«Кто это?» Лавров удивился угрозам Калининграду от литовского коллеги

Агрессивные заявления со стороны стран Прибалтики не требуют особого внимания. Об этом в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос о поведении литовского коллеги Кестутиса Будриса, призвавшего страны НАТО совершить нападение на Калиниград.

«Кто это? Мы, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо оставлять за рамками внимания и поменьше придавать значения», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страны Прибалтики опускаются до подобных заявлений, чтобы как-то подтвердить свое существование.

«Только, в отличие от известного философа, который говорил: „Я мыслю, значит, я существую“, эти просто существуют», — подытожил Лавров.

С угрозами в адрес Калининграда министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис выступил в минувший понедельник, 18 мая. В интервью швейцарскому изданию он заявил, что входящие в НАТО европейские страны обязаны взломать российский эксклав и уничтожить там все военные базы. По словам Будриса, это станет началом успешного сдерживания России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявление литовского министра безумием. Он подчеркнул, что всерьез рассматривать подобные выкрики не стоит, а содержание речи свидетельствует об оголтелости внешнеполитического ведомства соседней республики.