Российские войска нанесли 6 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска нанесли шесть групповых ударов с использованием высокоточного оружия и беспилотников по военным объектам Украины в период с 30 ноября по 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями атак стали объекты энергетики, обеспечивающие военные заводы Украины, инфраструктура военных аэродромов, а также места сборки и хранения вражеских беспилотников.

Кроме того, в ходе ударов российские войска уничтожили центр радиоэлектронной разведки украинских боевиков, арсеналы и склады боеприпасов, а также места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов и наемников.

«Все цели высокоточных ударов достигнуты», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что за отчетный период бойцы группировок войск «Восток» и «Центр» взяли под контроль села Пустынка, Петровка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике, а также село Новодаровка в Запорожской области.