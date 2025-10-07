Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин коротко прокомментировал шутку российского лидера Владимира Путина про новейшие системы «Орешник». Свое мнение политик выразил в беседе с журналистами, сообщило РИА «Новости».
«Позитивно», — ответил Орешкин на вопрос, как он оценил президента.
Путин шутливо высказался про название ракетного комплекса в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября.
Глава государства отметил, что Россия сейчас обладает большим количеством современных высокотехнологичных систем оружия. При этом он акцентировал на правильном произношении: «Взять тот же „Орешник“. Не „Орешкин“, а „Орешник“».
Комментируя обвинения стран ЕС в нарушении воздушного пространства российскими БПЛА, Путин иронично заявил, что «больше не будет их посылать ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Он подчеркнул, что у России нет целей в Европе.