ВС России ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на сегодня нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны в рамках еженедельной сводки о ходе спецоперации.

Удар стал ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. Для поражения применялись высокоточные средства большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия ВПК и объекты энергетики, обеспечивающие их функционирование.

За прошедшую неделю российские военные нанесли шесть групповых ударов. В результате, по данным Минобороны, удалось поразить объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также за отчетный период времени российские военные били по военным аэродромам, производственным площадкам и позициям подготовки к запуску дальнобойных беспилотников, а также пунктам размещения противника.

Кроме того, за неделю войска освободили семь населенных пунктов.