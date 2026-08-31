Российские военнослужащие нарушили снабжение украинского гарнизона в Доброполье, когда освободили населенный пункт Анновку в ДНР. Об этом ТАСС рассказал командир ударной роты батальона беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Алексей Виноградов.

«Взяв этот населенник, мы перерезали им обеспечение и снабжение в Доброполье», — сказал он.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Анновку 25 августа. Также продолжались бои в районе других населенных пунктов в ДНР, включая Доброполье, Новогришино и Новотроицкое.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что село Новогришино фактически перешло под контроль ВС России. Украинские боевики под натиском российских военных сбежали.