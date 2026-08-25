Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Анновка в ДНР

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных действий подразделений группировки „Центр“ освобожден населенный пункт Анновка», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что военнослужащие «Центра» за минувшие сутки ликвидировали до 350 боевиков ВСУ в зоне ответственности, а также три станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие, девять автомобилей и две боевые бронированные машины.

Кроме того, бойцы нанесли поражение технике и живой силе трех бригад Национальной гвардии, двух бригад морской пехоты, трех механизированных, аэромобильной и егерской бригад ВСУ.

Речь идет о боях в районах населенных пунктов Юрьевка Днепропетровской области, Новогришино, Доброполье, Грузское, Новотроицкое, Белозерское и Викторовка Донецкой Народной Республики.

Днем ранее ВС России освободили три населенных пункта в ДНР, Запорожской и Сумской областях.