Российские «Искандеры» смели лагерь украинских боевиков под Днепропетровском

Минобороны: расчет комплекса «Искандер» ударил по лагерю 158 и 33 омбр ВСУ

Российские военные нанесли удар по палаточному лагерю 33 и 158 отдельных механизированных бригад ВСУ на полигоне «Новомосковск» в Днепропетровской области. Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале кадры работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по лагерю.

На кадрах с разведывательного беспилотника можно увидеть, что в лагере находятся военные, передвигается техника. Минобороны показало результат ракетного удара по расположению ВСУ. Удар накрыл весь лагерь украинских военных.

Ранее начальник управления коммуникаций командования ВСУ Юрий Игнат заявил, что ракетные комплексы «Искандер» Вооруженных сил России преодолевают систему ПВО Patriot благодаря нестандартной траектории полета. По его словам, подобные колебания при заходе на цель сильно снижают эффективность западного оружия против российских ракет.