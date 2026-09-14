ВС России нанесли удары по ж/д транспорту с военными грузами для ВСУ

Российские войска нанесли удары по локомотивам и воинским железнодорожным эшелонам с грузами для ВСУ в ряде областей Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Расчетами ударных БПЛА-К „Герань-4 сикер“ были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины», — заявили в ведомстве.

Цели поразили в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные освободили населенный пункт Черняков в Харьковской области. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Север». До этого ВС России освободили Веселое в ДНР.