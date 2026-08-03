Российские военные нанесли удары по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также ВС России поразили места, где производят и хранят беспилотники и ударили по пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 151 районе.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что ночью ВС России атаковали транспортную инфраструктуру киевского режима, которую ВСУ задействуют в своих интересах. ВС России поразили три сухогруза с товарами для украинской армии в акватории Черного моря.