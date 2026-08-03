ВС России атаковали четыре сухогруза, используемых в интересах ВСУ

Прошедшей ночью Вооруженные силы России продолжили атаковать транспортную инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

В результате ударов БПЛА в акватории Черного моря удалось поразить три сухогруза с товарами для украинских военных.

«В порту „Николаев“ — сухогруз, осуществлявший доставку грузов для», — уточнили в Минобороны.

Также минувшей ночью операторы российских FPV-дронов ударили по АЗС в Краматорске. Заправка также использовалась в интересах украинской армии.

Накануне ВС России атаковали два сухогруза в Николаеве и морской буксир для обслуживания безэкипажных катеров.