ВС России нанесли удар в районе вертолетной базы в Сумской области
Российские войска атаковали инфраструктуру в Сумской области. Взрывы прогремели в районе вертолетной базы, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
Местные жители, по его словам, услышали два удара. Один из них военные нанесли северней от города Ахтырка, в направлении озера Рыбного.
«Там находится вертолетная база, которая вполне функционирует», — сказал подпольщик.
Воздушная тревога в Сумской области действовала с вечера 1 марта. Оповещение прекратилось около двух часов ночи.
Мощный взрыв прозвучал в Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры. В Киеве на фоне воздушной тревоги послышались несколько ударов. Мэр столицы Виталий Кличко объявил о срабатывании системы ПВО в Оболони на правом берегу Днепра.