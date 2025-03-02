ВС России нанесли удар в районе вертолетной базы в Сумской области

Местные жители, по его словам, услышали два удара. Один из них военные нанесли северней от города Ахтырка, в направлении озера Рыбного.

«Там находится вертолетная база, которая вполне функционирует», — сказал подпольщик.

Воздушная тревога в Сумской области действовала с вечера 1 марта. Оповещение прекратилось около двух часов ночи.

Мощный взрыв прозвучал в Одессе. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры. В Киеве на фоне воздушной тревоги послышались несколько ударов. Мэр столицы Виталий Кличко объявил о срабатывании системы ПВО в Оболони на правом берегу Днепра.