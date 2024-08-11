Военные ударили по объектам ВСУ в Полтавской области

ВС России поразили украинские военные объекты в Кременчуге. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

По его словам, в Кременчуге в ночь на 11 августа зафиксировали два удара. Он отметил, что звук взрыва шел от железнодорожной станции «Кагалымская». Подпольщик рассказал, что рядом с ней находится бывшая военная часть с разветвленной сетью туннелей.

«И немного дальше взлетная полоса аэродрома „Большая Кохновка“, летное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолеты», — подчеркнул он.

Лебедев добавил, что ВСУ используют туннели в качестве цехов для сборки БПЛА. Их затем запускают со взлетной полосы.

Ранее подпольщик сообщал о попадании ракеты в место дислокации ВСУ в Полтаве. Он указал, что украинское командование перебрасывало боевиков из района Житомира. Российские войска также атаковали военный объект в селе Стецковка в Сумской области.