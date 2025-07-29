На Украине рассказали о «полосе смерти» для ВСУ вдоль Днепра

Вооруженные силы России создают «полосу смерти» в Херсонской и Запорожской областях вдоль Днепра. Об этом заявил спикер украинских сил обороны Владислав Волошин, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».
Волошин отметил, что в Херсоне и области российские военные каждый день применяют до 250 FPV-дронов. На территории Запорожской области запускается до 200 беспилотников, там также часто наносят авиаудары.
По словам Волошина, ВС России используют свою тактику вдоль линии боевого столкновения в тылу ВСУ. Российские бойцы создают «полосу смерти» поражая дронами и артиллерией места, где украинцы могут держать оборону.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Бойковка и Бельгийка в ДНР. Также под контроль ВС России перешел Зеленый Гай.
В Сальске при атаке ВСУ пострадали 54 квартиры
Звезда «Темного рыцаря» и «Твин Пикса» Алон Абутбул скончался на пляже в Израиле
Питбайкера, мешающего спать жителям Фрязина, вычислили по камерам
«До фонаря». В России ответили на ультиматумы Трампа
Пассажиров самолета Turkish Airlines эвакуировали по надувным трапам в Анталье
«Поживем — увидим». Трамп отказался от прогнозов по конфликту на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте