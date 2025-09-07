ВС России нанесли удар по Крюковскому мосту в Полтавской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе ВС России по Крюковскому мосту в Кременчуге

Российские военные нанесли удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области — логистическому узлу для ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Этот мост представлял серьезный логистический узел, по нему проходит железнодорожная колея и автомобильная трасса», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за последнюю неделю каждый день через Крюковский мост проходили до 18 составов с военным грузом.

Этой ночью по территории Украины начался массированный удар с использованием более чем 700 дронов. Беспилотники атаковали цели в районе Киева и в других регионах.

Ранее Лебедев рассказал, что российские военные ударили по военным предприятиям украинских боевиков в Днепропетровской области. Ночью в области слышали мощные взрывы, один удар пришелся по Павлограду. Также войска атаковали радиолокационные станции и элементы ПВО в Черниговской области и нанесли удары по скоплениям артиллерийских систем и техники в подконтрольной Украине части ДНР.